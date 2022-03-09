Госдума готовит обращение в международные организации о биолабораториях на Украине

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в среду, 9 марта выступил с предложением подготовить проект обращения в международные организации – ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ – о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине, – сообщает РИА Новости.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета Думы в среду заявил: «Давайте дадим поручение комитету Госдумы по международным делам и комитету по обороне подготовить проект обращения в международные организации – ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ – о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Этот вопрос рассмотрим на пленарном заседании 11 марта». Отмечается, сто Совет Думы поддержал эти предложения.

Володин также сказал, важно, чтобы международные структуры ознакомились с этой ситуацией и вмешались в нее.

«Представители Госдепа пытаются скрыть от общественности факты о биолабораториях на украинской территории, чтобы никто не знал, чем они там занимались», – заявил спикер Госдумы РФ.

Также Вячеслав Володин предложил поручить вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой проработать в четверг вопрос создания парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Российская Федерация в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Москва, Иван Бабурин

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