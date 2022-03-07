МО РФ: На Украине работала сеть из 30 военных биолабораторий

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил (РХБЗ РФ) Игорь Кириллов в понедельник, 7 марта, заявил, что на территории Украины сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.

«Минздрав Украины поставил задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве – дифтерии и дизентерии», – заявил Кириллов.

Также начальник войск РХБЗ отметил, что вооруженные силы РФ постоянно анализируют биологическую обстановку на территории Украины, где сейчас происходит экстренное сворачивание биологических программ. Все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы США уже вывезено за территорию Украины.

Корме того, в российском минобороны отметили, что деятельность биолабораторий на Украине с 2014 и проведенная в стране реформа здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными инфекциями.

«Объемы финансирования США биологических лабораторий на Украине превышали $200 млн.», – заявили в МО РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»