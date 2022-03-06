Депутат Федоров: российская спецоперация прольет свет на работу секретных лабораторий США на Украине

Российские военнослужащие продвигаются к городу Мерефа в Харьковской области, где распложена одна из 15 американских биологических лабораторий. Депутат Государственной думы Евгений Федоров уверен, что российская спецоперация является актом уничтожения оружия массового поражения.

«Это лаборатории министерства обороны США, это лаборатории, официально разрабатывающие биологическое оружие, это их назначение. Это военные объекты, а не гражданская медицина. И два года назад о ней говорил секретарь Совбеза России Патрушев, он еще до эпидемии коронавируса обратил внимание на работу этих объектов. Путин говорил о том, что там собирают биологические материалы», – пояснил депутат.

Известно, что на территории Украины размещено 15 американских лабораторий, вокруг которых неоднократно вспыхивали скандалы. Работа этих объектов привела к росту инфекционных заболеваний, нетипичных для данных регионов. Американцы не проводят опасные биологические эксперименты на своей территории, для этих целей они используют порядка 30 лабораторий в странах СНГ.

В Виннице произошел трагический случай. Выяснилось, что труба из лаборатории шла прямо в детское учреждение. В результате вспышки геморрагической лихорадки погибло около 400 человек, а правительство Украины было вынуждено закупить у западной корпорации вакцины на 120 млн долларов.

Депутат Евгений Федоров не исключает, что результат работы одной из украинских лабораторий привел к пандемии.

«Это разработчики вирусов для целей биологической войны, в том числе коронавируса и других новых штаммов. Я полагаю, они были разработаны на этих лабораториях. Поэтому я думаю, что это акт остановки биологической войны и уничтожение оружие массового поражения, которое американцы используют не только на территории России и Украины, но и всего земного шара для своих геополитических целей – сохранение однополярного мира и обеспечение мирового господства», – пояснил Федоров.

Сегодня был опубликован приказ Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях от 24 февраля 2022 года. Вероятно, таким образом пытались экстренно скрыть следы создания оружия массового поражения. Судя по всему, на Украине проводились опасные эксперименты с нарушением международных конвенций. Российская спецоперация позволит получить все доказательства этой преступной деятельности американских военных.

Москва, Светлана Антонова

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