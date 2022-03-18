США обеспокоены сохранностью биолабораторий на Украине

Аналитики конгресса США призвали проследить за сохранностью биологических лабораторий на Украине. Их беспокоит, смогут ли сотрудники продолжить работу и сохранить коллекцию патогенов в условиях российской военной операции.

Исследовательская служба конгресса США передала парламентариям свой доклад. В нем аналитики предложили конгрессменам заняться надзором за безопасностью биолабораторий и дополнительно профинансировать программу Минобороны США по совместному уменьшению угрозы.

В докладе отмечается, что программа Пентагона нацелена на совместную работу с союзниками по уничтожению или обеспечению безопасного хранения «высокоприоритетных биологических патогенов в месте их происхождения». В рамках программы американские специалисты также должны способствовать «развитию возможностей партнера» по выявлению вспышек заболеваний, диагностике и сообщению о них, приводит RT содержание документа.

Сеть из 30 биолабораторий на территории Украины была раскрыта в начале марта во время военной операции России. Минобороны РФ получил от сотрудников лабораторий документы, согласно которым исследования проводились при финансировании США и все патогены надлежало уничтожить в случае угрозы.

11 марта ВОЗ подтвердила, что знала о проводимых исследованиях и несколько лет поддерживала некоторые из них. Организация рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены, но не уточнила, какие именно и когда было выпущено предупреждение.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала наличие на Украине объектов совместных с США биологических исследований. Официальный представитель Пентагона назвал утверждения о разработке биооружия на Украине «классической российской пропагандой».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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