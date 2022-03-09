МИД РФ: Украина и Штаты создавали в биолабораториях новые угрозы для России

Наличие американских биологических лабораторий на Украине меняет картину вовлеченности США в ее судьбу. Производимые в лабораториях компоненты химического оружия – прямая угроза России и ее гражданам, заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это те самые пункты американских, подчеркну, военных экспериментов в биологической сфере. Это полностью меняет картину вовлеченности США в судьбу Украины. Это уже не просто инструмент влияния, сдерживания – это инструмент прямой угрозы нашей стране», – сказала Захарова в эфире радио «Спутник».

7 марта Минобороны РФ раскрыл на территории Украины сеть из 30 лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона. Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве – дифтерии и дизентерии. США вложило в эти биолаборатории более 200 млн долларов.

МИД РФ на основе полученных от сотрудников лабораторий документов заявил, что там разрабатывали компоненты биологического оружия в нарушение статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Заявление представителя министерства опубликовано в официальном телеграм-канале.

Позже заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд признала, что на Украине есть биолаборатории. На слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США чиновник заявила, что Штаты «работают с украинцами», чтобы биолаборатории не попали в руки российских войск.

Москва, Наталья Рязанова

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