Минобороны РФ узнало о выведении нового штамма сибирской язвы в биолабораториях на Украине

Украинские специалисты анализировали патоген сибирской язвы, чтобы получить новый ее штамм, рассказали в Минобороны РФ. Министерство нашло новые доказательства, что исследования проводились в рамках разработки компонентов биооружия под эгидой Пентагона.

«В ближайшее время мы представим оригинальные документы демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне», – заверил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Целью проекта был анализ эндемичных для Украины особо опасных инфекций. В рамках программы ученые брали образцы сибирской язвы в старых скотомогильниках и пытались получить новый штамм.

Российские военные выяснили, что Пентагон и Минобороны Украины готовили ряд исследований незарегистрированных лекарств на украинских военнослужащих. За тестированием должна была следить законтрактованная минобороны США фармацевтическая компания.

Как сообщал «Новый День», специалисты США и Украины изучали способы передачи заболеваний человеку от летучих мышей в лаборатории в Харькове. В той же сети биолабораторий по всей Украине исследовали возможность распространения птичьего гриппа через диких птиц.

Москва, Наталья Рязанова

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