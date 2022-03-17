Россия запросит экстренное заседание Совбеза ООН по американским биолабораториям на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации в четверг, 17 марта, заявил, что Россия запросит экстренное заседание СБ ООН по теме биолабораторий США на Украине в связи с вновь выявленными деталями, – сообщают СМИ.

Российский дипломат заявил следующее: «Завтра мы запросим срочно заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших к нам в распоряжение в ходе специальной военной операции. Прямо сейчас направим соответствующее письмо эмиратскому председательству».

В свою очередь, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что заседание Совбеза ООН запрошено на 18 марта на 17.00 мск.

Напомним, что ранее минобороны России провело презентацию, из которой видно, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, участвующих в американской военно-биологической программе и имеющих дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.

«На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона», – заявили в российском минобороны.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»