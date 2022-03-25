СКР расследует деятельность биолабораторий на Украине

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о деятельности сети биологических лабораторий на Украине. Ведомство изучает данные о финансировании исследований из США, сообщили в пресс-службе СКР.

Следователи учтут новую информацию, полученную специалистами Минобороны РФ. В том числе сведения о финансировании исследований фондом под руководством Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена.

«Председатель СКР поручил учесть при расследовании сведения, подтверждающие причастность оборонного ведомства США к разработке компонентов биологического оружия на Украине. К реализации программы также привлечен ряд крупных организаций, зарегистрированных в США», – говорится в сообщении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин подтвердил, что ведомство расценило деятельность украинских биолабораторий как нарушение УК РФ.

«Дело возбудили по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения. Сложно представить, что могло бы быть, если бы эти объекты продолжили свою деятельность. Мы запросили у Минобороны РФ имеющиеся документы», – пояснил Бастрыкин в интервью ТАСС.

Напомним, МО РФ в ходе военной операции на Украине раскрыло сеть биологических лабораторий и нашло подтверждение причастности Пентагона к исследованиям. Официальные лица США параллельно подтвердили и опровергли причастность Штатов к работе лабораторий.

Москва, Наталья Рязанова

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