Бывший губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель заявил, что США продолжают замалчивать информацию о проектах своих биолабораторий на Украине.

«Конвенция от 1972 года о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении существует уже 50 лет, но у нее нет механизма верификации, причем единственная страна, которая противится созданию такового, – это США, – написал Россель в своем телеграм-канале. – Благодаря спецоперации России мировое сообщество получило доступ к информации о финансируемых США 30 биолабораториях в 14 населённых пунктах Украины, где изучали возбудителей особо опасных инфекций, а пристальное внимание уделяли экономически значимым болезням – африканской чуме свиней и высокопатогенному гриппу птиц. Одна из биолабораторий может находиться в помещениях завода «Азовсталь», на территории которого ведётся бой с нацистскими группировками».

Как уже сообщал «Новый День», в конце марта 2022 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о деятельности сети биологических лабораторий на Украине. Ведомство изучает данные о финансировании исследований из США. Следователи учтут новую информацию, полученную специалистами Минобороны РФ. В том числе сведения о финансировании исследований фондом под руководством Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена. «Председатель СКР поручил учесть при расследовании сведения, подтверждающие причастность оборонного ведомства США к разработке компонентов биологического оружия на Украине. К реализации программы также привлечен ряд крупных организаций, зарегистрированных в США», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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