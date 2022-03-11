ВОЗ рекомендовала Киеву уничтожить опасные патогены в лабораториях

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в биолабораториях. ВОЗ подтвердила, что знала о проводимых исследованиях и поддерживала некоторые из них, пишет Reuters со ссылкой на письмо организации.

«ВОЗ настоятельно рекомендовала Минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить патогенные микроорганизмы высокой степени опасности, чтобы предотвратить любые потенциальные утечки», – цитирует агентство сообщение организации.

ВОЗ не уточнила, с какими именно патогенами работали в лабораториях и когда она выпустила рекомендацию по их уничтожению. Неясным остается, выполнена ли рекомендация организации.

По данным агентства, биолаборатории Украины получали поддержку со стороны США, Европейского союза и ВОЗ. В организации подтвердили, что несколько лет сотрудничали с украинскими лабораториями в сфере общественного здравоохранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицал разработку химического или иного оружия массового поражения на территории страны. по его словам, лаборатории остались со времен СССР, и в них занимаются «обычной наукой».

Напомним, 7 марта Минобороны РФ раскрыло сеть из 30 биолабораторий в ходе военной операции на Украине. Сотрудники лабораторий передали военным документы, подтверждающие участие учреждений в военно-биологических программах Пентагона.

Директор национальной разведки США Эврил Хэйнс подтвердил, что страна помогала Украине в сфере биологических исследований. По его словам, исследования велись для укрепления безопасности, а не для разработки оружия.

Россия запросила на 11 марта заседание Совбеза ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине. В МИД РФ заявили, что располагают доказательствами разработки компонентов для биологического орудия в лабораториях на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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