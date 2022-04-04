В России запустят программу для возвращения специалистов и борьбы с «утечкой умов»

В России задумались над развитием действующей госпрограммы по репатриации соотечественников. В связи с последними событиями из-за рубежа поступает много обращений от россиян, которые хотели бы вернуться на родину из-за усилившегося давления на русских. Тем временем, в стране растет потребность в специалистах, при этом, по словам экспертов, необходимо не только их возвращать, но и бороться с «утечкой умов».

Программа по репатриации соотечественников в России действует с 2007 года. Всем пожелавшим вернуться на историческую родину по этой программе полагается не только упрощенный порядок получения статуса, но и различные льготы, компенсация переезда и выплаты пошлин, пособие в течение полугода, а также «подъемные» для обустройства на новом месте.

«Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа. А спрос на них точно есть», – рассказал один из собеседников «Известий».

В Минпромторге подтвердили, что в правительстве обсуждают обновление программы репатриации, в рамках которой еще до пандемии в страну переехало более 800 тысяч человек. Больше всего переселенцев прибывало в РФ из Казахстана и Таджикистана.

В настоящее время координирует программу МВД, но в нынешней ситуации и с учетом специфики переселенцев большая роль в этом процессе, скорее всего, будет отведена Минпромторгу и Минтруду, говорит источники издания. «Сигналы о востребованности такой программы мы получаем со стороны работодателей и регионов. Наиболее востребованные работодателями направления – IT-специалисты, инженерно-технические работники», – отметили в пресс-службе Минтруда.

В свою очередь эксперты трудового рынка считают, что в нынешней ситуации важно говорить комплексно о программах привлечения высококвалифицированных специалистов. Поэтому просто компенсации переезда и «подъемных» будет недостаточно. Уехавшие за деньгами и интересной работой, но не терявшие связи с Россией могут вернуться быстро, если увидят, что в стране комфортно и есть интересные проекты.

К тому же хорошие условия позволили бы прежде всего удержать тех специалистов высокого класса, которые сейчас покидают страну. Риски очередного витка «утечки умов» можно снизить, только действуя оперативно и комплексно. Хороший пример – пакет по поддержке IT-сектора. Аналогичные действия следует предпринять в отношении ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.

Москва, Зоя Осколкова

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