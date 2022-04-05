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Вторник, 5 апреля 2022, 08:48 мск

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Россияне собирались незаконно вывезти из страны более 100 млн рублей

За последний месяц (с 24 февраля по 31 марта) граждане России пытались незаконно вывезти из страны более 100 млн рублей в различной валюте. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Всего за этот период было установлено 1078 фактов незаконного перемещения наличных денег на общую сумму 158 млн рублей. Для сравнения в таком же периоде прошлого года было обнаружено 815 случаев нелегального перемещения налички на 124 млн рублей, а в пандемийном 2020-м – 432 на 53 млн.

Речь идет о нарушениях как при вывозе денег из России, так и их ввозе, пишут «Известия». Из них граждане хотели вывезти нелегально 104 млн рублей, которые не были задекларированы. При этом под превышение установленных 2 марта лимитов в размере 10 тысяч долларов подпадает почти каждое второе такое нарушение и половина из указанной суммы, уточнили в ФТС.

«В 90% случаев деньги вывозились гражданами РФ, что обусловлено их беспокойством за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления на страну, – пояснил первый замруководителя ФТС России Олег Губайдулин. – Также динамика роста нарушений связана со снятием антиковидных ограничений и открытием авиасообщения».

Наиболее популярными направлениями для вывоза наличных денег стали Турция, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии. Ранее вместе с первой страной преобладали ЕС, США. Чаще фиксируется незаконный провоз российских рублей, долларов и евро в багаже или в одежде без сокрытия. Но есть и случаи, когда деньги прячут в подкладке и под стельками сапог, рассказали на таможне.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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