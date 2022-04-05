Исследование: импорт рыбы в Россию в 2022 году сократится на треть

В России импорт рыбы в 2022 году сократится на 28-35% по сравнению с прошлым годом. С таким предупреждением выступила Ассоциация добытчиков минтая.

Согласно исследованию, подготовленному ассоциацией, в прошлом году Россия завезла из других стран 579 тыс. тонн рыбной продукции на $2,1 млрд, пишет РБК. По итогам 2022 года, согласно прогнозу, поставки сократятся до 385 тыс. т, составив $1,5 млрд.

Как отметил президент ассоциации Алексей Буглак, основная статья рыбного импорта в натуральном выражении – атлантический лосось и форель. По его словам, на их долю приходится около 17% поставок. Также среди основных позиций – мороженые креветки, скумбрия и мороженая сельдь.

По мнению авторов исследования, сокращение импорта рыбы связано с ограничениями отгрузок, о которых в марте объявил ряд ключевых поставщиков, девальвацией рубля, перераспределением спроса внутри потребительской корзины, сложностями с логистикой и возросшей стоимостью перевозок, а также с возможными сбоями в расчетах из-за санкций в отношении российских банков.

Отмечается, что в 2022 году рыбный импорт может сократиться из-за выпадения поставок из недружественных стран, а также из тех государств, которые сами ограничивают поставки рыбы в Россию.

По данным Росрыболовства, поставки рыбы в Россию уже снижаются. Ведомство приводит данные Росстата, согласно которым в январе-феврале 2022 года рыбный импорт составил 84,32 тысячи тонн, что на 10,5% ниже, чем в тот же период прошлого года.

Снижение импорта в Росрыболовстве объясняют в первую очередь введенными в отношении России санкциями. В ведомстве отметили, что регулярно отслеживают «ситуацию с наполнением рыбной продукцией внутри страны», и заверили, что с учетом положительных показателей по вылову, роста производства рыбы и рыбной продукции, развития аквакультуры «внутренний рынок будет полностью обеспечен широкой ассортиментной линейкой рыбной продукции».

Между тем, в Ассоциации добытчиков минтая предупредили о сложностях с заменой охлажденного атлантического лосося, мороженого тунца, а также некоторых видов мороженой рыбы. Впрочем, как считает президент ВАРПЭ Герман Зверев, оснований для значительного снижения объема предложения по атлантическому лососю нет. На недружественные страны приходится, по его словам, около четверти импорта.

По его мнению, трудности могут возникнуть с замещением тех видов рыбы, которые не добываются и не выращиваются российскими предприятиями из-за природных условий. Речь идет о некоторых премиальных видах рыбы и морепродуктов, например, это отдельные виды тунца, сибас, омары, каракатицы и другие.

Москва, Наталья Петрова

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