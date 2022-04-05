США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных резервов

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник, 5 апреля, заявила, что с помощью санкций США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных резервов, которые у нее остаются, – сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь американской администрации, в частности, сказала: «У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом».

«Целью администрации США является истощение ресурсов, которые есть у Путина для продолжения своей деятельности против Украины. Санкции уже демонстрируют свою эффективность, поставив российскую финансовую систему на грань коллапса», – заявила Псаки.

Следует отметить, что агентство Reuters ранее сообщило, что министерство финансов США не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.

В свою очередь глава российского минфина Антон Силуанов ранее в этот день заявил, что заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать России искусственный дефолт.

Вашингтон, Иван Бабурин

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