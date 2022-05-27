Россия может избежать дефолта и без лицензии США

Риск дефолта по гособлигациям РФ вырос, когда США решили не продлевать лицензию, разрешавшую обслуживание ценных бумаг в долларах. Аналитики обнаружили условие, которое позволит Минфину России обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами в рублях и избежать негативного сценария.

Ранее международные рейтинговые агентства заявляли, что реденоминация выплат (изменение валюты платежа) будет признана дефолтом, если только речь не идет о нескольких относительно новых выпусках евробондов Минфина, где встроена опция выплаты в рублях в случае объективной невозможности платежей в долларах. У России на рынке обращаются долларовые суверенные облигации более чем на 30 млрд долларов, пишет РБК.

В документации всех российских выпусков есть условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить российский дефолт. Оно независимо от другого условия «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), содержащееся в бумагах, выпущенных с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если, к примеру, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.

Пункт Currency Indemnity предполагает, что если Россия платит держателю в валюте, отличной от доллара, то платежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в причитающемся размере. Если же при конвертации сумма в долларах будет меньше причитающейся, РФ обязана возместить эту недостачу держателю, а также компенсировать ему все транзакционные издержки.

Ранее Минфин России дал понять, что рублевые выплаты нерезидентам смогут быть потенциально конвертированы «в оригинальную валюту обязательства через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» в качестве платежного агента». НРД не находится под американскими санкциями, а следовательно, может обслуживать долларовые транзакции.

Ближайшие выплаты по евробондам РФ намечены на 23 июня и затем на 24 июня. Стоит отметить, что дефолт не объявляется автоматически: нужно, чтобы хотя бы четверть держателей выпуска заявили об этом. Если это происходит, держатели остальных выпусков могут предъявить их к досрочному погашению.

Москва, Зоя Осколкова

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