Глава ЦБ оценила вероятность дефолта России

России не угрожает дефолт – у министерства финансов есть необходимые ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций, несмотря на сложности для проведения платежей через иностранные банки. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции.

«Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы еще раз хотела заметить, что у министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения ни о каком дефолте речи не может идти», – заверила Набиуллина.

При этом глава ЦБ признала, что существуют сложности с платежами. «Я надеюсь, что все это пройдет и закончится успешно», – отметила она.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»