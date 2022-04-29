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Пятница, 29 апреля 2022, 17:13 мск

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Глава ЦБ оценила вероятность дефолта России

России не угрожает дефолт – у министерства финансов есть необходимые ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций, несмотря на сложности для проведения платежей через иностранные банки. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции.

«Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы еще раз хотела заметить, что у министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения ни о каком дефолте речи не может идти», – заверила Набиуллина.

При этом глава ЦБ признала, что существуют сложности с платежами. «Я надеюсь, что все это пройдет и закончится успешно», – отметила она.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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