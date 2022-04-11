Всемирный банк предсказал двузначный спад российской экономики

ВВП России в 2022 году снизится на 11,2%. С таким прогнозом выступил Всемирный банк.

По мнению ВБ, «из-за беспрецедентных санкций российская экономика уже погрузилась в глубокую рецессию». «В 2022 году объем производства, по прогнозам, сократится на 11,2%», – говорится в докладе Всемирного банка. Отмечается, что падение ВВП России во многом будет происходить из-за сокращения внутреннего спроса.

Согласно прогнозу ВБ, в 2023-2024 годах экономика России компенсирует лишь малую часть этого обвала – рост ожидается на 0,6% и 1,3% соответственно.

Инвестиции в текущем году сократятся на 16,9%. Экспорт товаров и услуг снизится на 30,9%, импорт – на 35,2%. Инфляция составит 22%.

Доля людей, живущих за чертой бедности, по оценке Всемирного банка, вырастет с 11% до 12,8%.

В целом Всемирный банк ожидает, что совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году сократится на 4,1%. Падение экономики Украины из-за военной операции России прогнозируется на уровне на 45,1% в 2022 году. ВВП Восточной Европы в целом просядет на 30,7%.

Оценка Всемирного банка по падению ВВП России оказалась пессимистичнее прогнозов российских аналитиков. Согласно результатам мартовского опроса экономистов, который провел Центробанк РФ, российская экономика, по их мнению, упадет в этом году на 8% взамен ожидавшегося роста на 2,4%. Аналитики прогнозируют инфляцию в 2022 году на уровне 20%. По мнению Банка России, траектория восстановления экономики будет зависеть от степени и скорости подстройки к новым условиям.

Ранее аналитики JPMorgan спрогнозировали, что ВВП России во втором квартале 2022 года сократится на 20%, а в целом за год на 3,5%.

Между тем в Минэкономразвития РФ ожидают, что российская экономика вернется к уровню конца 2021 года уже через год. С таким прогнозом выступил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, заверив, что «дефолта не будет». «У нас есть запас с точки зрения долга», – пояснил он в интервью «Известиям». «Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жесткими санкциями», – спрогнозировал замминистра.

Москва, Наталья Петрова

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