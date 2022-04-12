«Будет снижение более чем на 10%»: Кудрин рассказал, как может упасть ВВП России в 2022 году

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП страны на 2022 год. По его словам, российская экономика сократится больше чем на 10%, что отразится на доходах бюджета и регионов. Об этом Кудрин сообщил, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам с отчетом о работе Счетной палаты за 2021 год.

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают прогноз снижения ВВП в этом году. Он, безусловно, будет снижаться – официально прогноз будет больше около 10% снижения», – цитирует главу СП «Прайм».

Кудрин отметил, что снижение ВВП повлияет «на наши бюджеты, на доходы бюджетов, на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми субъектам РФ». Федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам, заверил руководитель Счетной палаты.

Минфин в связи с этим уже проводит перераспределение расходов внутри бюджета, добавил Кудрин. «В этом году нам придется больше работать, в том числе мониторить эти вопросы», – отметил он.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России на 11,2% в 2022 году. Согласно результатам мартовского опроса экономистов, проведенного ЦБ РФ, российская экономика упадет в этом году на 8%, тогда как ранее ожидался рост на 2,4%.

Москва, Наталья Петрова

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