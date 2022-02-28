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Понедельник, 28 февраля 2022, 16:38 мск

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Аналитики оценили ущерб от санкций для российской экономики

Аналитики JPMorgan считают, что новые санкции, введенные в отношении России, нанесут ущерб в размере 3,5% ВВП. При этом инфляция составит около 10% к концу 2022 года. Об этом пишет Reuters.

«Если эти новые санкции действительно будут наложены, последствия для российской экономики будут cуровыми», – указывается в записке для клиентов JPMorgan.

По прогнозам аналитиков, ВВП России из-за новых ограничительных мер сократится на 3,5% за год, а во втором квартале 2022 года – на 20%. Инфляция по итогам нынешнего года в России может составить 10%.

«Двумя опорами экономики даже в условиях замедления роста, растущей инфляции и высоких процентных ставок были «крепость» валютных резервов ЦБ РФ и профицит счета текущих операций России. Теперь их нет», – говорится в записке.

Кроме того, JPMorgan понизил прогноз роста экономики России с 1,75% до 1,0%, так как растущая политическая и экономическая изоляция, по мнению банка, будет сдерживать развитие российской экономики на годы вперед.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Санкции против России,