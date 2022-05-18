Силуанов – о влиянии санкций: «Черт с ними, первый шок прошел, дефолта не будет»

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что у России есть деньги, и страна не будет объявлять дефолт. Как отметил министр, государство сможет заплатить по внешнему долгу в рублях, если западная инфраструктура будет закрыта для платежей в иностранной валюте.

«Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть», – сказал Силуанов на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Он напомнил, что 25 мая у России заканчивается лицензия на право расчета по внешним долгам. «26 мая скажут, нет у вас такого права, а потом скажут, вот видите, Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть», – цитирует главу Минфина «Интерфакс».

В рамках марафона Силуанов также высказал мнение, что отечественная экономика пережила первый шок от введенных западных санкций в ответ на спецоперацию на Украине. «Мы считаем, что первый шок прошел, хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними», – сказал министр. Однако Силуанов признал, что Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения.

Глава Минфина также заявил, что российская экономика не будет закрываться или изолироваться. «Суверенитет – это не изоляция. Нельзя говорить о том, что мы сейчас закроемся, поставим стены и будем жить внутри», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что Россия и дальше будет проводить независимую политику. «Разумность в финансовой и бюджетной политике позволит выдержать самые сильные санкции, с которыми придется столкнуться России», – убежден министр.

Силуанов также заявил о необходимости дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка, что позволит снизить ставки по банковским кредитам и тем самым помочь развитию бизнеса в России. «Самое главное, о чем мы говорим, это не субсидирование, а чтобы ставки снижались – и мы все смотрим, надеемся на Центральный банк», – сказал Силуанов, чьи слова приводит «Прайм». «Мы ждем от Центрального банка решений, которые нам всем помогут в развитии бизнеса, а именно – снижения процентной ставки», – отметил он.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США рассматривают возможность блокировки выплат России по гособлигациям в валюте после 25 мая. Вашингтон может не продлить действие соответствующей лицензии. Отмечалось, что ряд чиновников американского Минфина предлагали продлить лицензию, чтобы Россия продолжала платить по внешним долгам, расходуя поступающую в страну валюту и лишаясь возможности тратить деньги на военную спецоперацию. Однако администрация Байдена в желании сохранить давление на Москву выступает против продления лицензии. Впрочем, окончательное решение пока не принято.

Ранее рейтинговое агентство Fitch предупреждало, что расценит выплату по российским долгам в рублях как дефолт по гособлигациям.

Москва, Наталья Петрова

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