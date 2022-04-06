Венгрия прорабатывает вопрос оплаты газа в рублях

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт прорабатывает с «Газпромом» технические детали оплаты импортируемого России голубого топлива в рублях.

«Мы работаем над этим вопросом. Прежде всего хотел бы сказать, что первое платежное обязательство перед «Газпромом» у нас появится в конце мая, и сейчас прорабатываются детали технического решения, чтобы мы могли платить», – цитирует министра «Прайм».

Сийярто обратил внимание на то, что контракт о поставках газа подписан только между Венгрией и Россией, и поэтому он не зависит от общего решения Евросоюза относительно покупки газа у РФ.

Ранее российский посол в Венгрии Евгений Станиславов сообщил, что государственная энергетическая компания Венгрии MVM обсуждает с «Газпромом» вопрос о переводе расчетов за газ на рубли. В сентябре 2021 года «Газпром» и MVM подписали два 15-летних контракта на поставку газа в Венгрию в обход Украины. Договоры предполагают поставку топлива через трубопровод «Турецкий поток».

Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ со странами, которые ввели антироссийские санкции, на рубли.

Будапешт, Наталья Петрова

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