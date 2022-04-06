Лондонские страховщики присвоили всем морским водам России высокую степень риска: это усложнит торговлю

Лондонский рынок морского страхования добавил российские воды всех морских акваторий в список районов с высоким риском для торговых судов. По прогнозу аналитиков, это решение повысит стоимость судоходства и усилит давление на Москву на фоне введенных Западом антироссийских санкций, сообщает Reuters.

Отнесение всех российских вод в список повышенных военных рисков, пиратства, терроризма и связанных опасностей означает, что суда должны будут уведомлять андеррайтеров при заходе в российские порты, а также должны платить дополнительную премию за семидневный период покрытия.

Один из источников в морском страховании на условиях анонимности сообщил, что данное решение было неожиданным и «усложнит торговлю с Россией».

Россия полагается на свои балтийские и черноморские порты для экспорта нефти и зерна, которые приносят значительный доход в иностранной валюте. Другие терминалы, такие как Козьмино в приморской Находке, необходимы для российского нефтяного экспорта в Азию.

Как отметил неназванный европейский зерновой трейдер, уже трудно найти владельцев судов, готовых зайти в какие-либо российские порты и нет никакой гарантии, что они смогут застраховаться от военных рисков. «Это добавит проблем, но не приведет к полной остановке», – полагает трейдер.

На Лондонский рынок морского страхования (London Marine Insurance Market) приходится около трети доли рынка страхования всех торговых судов в мире.

Напомним, после начала российской военной спецоперации на Украине Объединенный военный комитет (Joint War Committee, негосударственная организация, в которую входят представители страховых компаний, в том числе морских) добавил украинские и российские воды в Черном и Азовском морях к своим зонам повышенного риска.

Москва, Наталья Петрова

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