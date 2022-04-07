«Лукойл» предупредил об остановке НПЗ из-за избытка мазута

Крупные нефтепереработчики столкнулись с нехваткой мощностей для хранения готового топлива. Это может привести к остановке перерабатывающих заводов, предупредил «Лукойл». Компания просит отменить экологические штрафы, чтобы сжигать часть готового мазута на ТЭЦ.

В марте экспорт мазута упал в 1,5 раза по сравнению с февралем из-за проблем с логистикой и оплатой. Около 1,5 млн т топлива остались в хранилищах. При этом не все хранилища пригодны для мазута, который нужно сохранять при определенной температуре за счет подогревателей и теплоизоляции. Если процесс поставок не наладится, НПЗ будут загружаться частично, что приведет к снижению объема производства товарных нефтепродуктов.

Глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов описал проблему в письме вице-премьеру Александру Новаку, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Бизнесмен предложил перенаправить излишки мазута на ТЭЦ, большинство из которых сейчас работают на природном газе. Но это приведет к росту платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Вагит Алекперов попросил отменить коэффициенты к ставке платы за НВОС для сжигания мазута и попутного нефтяного газа. В Минприроды предупредили, что подобная мера снизит поступления в бюджеты регионов. Министерство предложило оставить коэффициенты, но пересчитать валовые выбросы, чтобы снизить затраты компаний.

Экономические ограничения в отношении России ужесточились в связи с военной операцией на Украине. Запад пригрозил еще усилить санкционное давление, в частности, ввести эмбарго на покупку российских нефти и газа.

Москва, Наталья Рязанова

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