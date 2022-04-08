Россиянам вновь разрешили покупать наличную валюту в банках

Центробанк РФ с 18 апреля разрешает банкам продавать наличную валюту гражданам России, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. Это право было ограничено 9 марта на фоне нестабильности курса рубля.

В сообщении регулятора говорится: «С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля 2022 года».

Кроме того российский Центробанк проинформировал, что «граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется – десять тысяч долларов или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября»

Регулятор напомнил, что средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Центробанк обращает внимание, что конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.

На торгах 8 апреля рубль рос по отношению к доллару до минимальной с осени отметки в 71 рубль, а к евро до минимума с июня 2020 года в 77,08 рубля. При этом курс на понедельник составит 74,85 рубля и 81,71 рубля соответственно.

Москва, Иван Бабурин

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