Россиянам разрешили покупать наличную валюту, но далеко не все банки ее продают

Центробанк с сегодняшнего дня разрешил кредитным организациям продавать наличную валюту физическим лицам. На Дальнем Востоке, где банковский день начался раньше других регионов, ажиотажа в обменных пунктах не наблюдается, однако далеко не все финансовые организации возобновили операции с долларами и евро.

Напомним, Банк России с 9 марта установил временный порядок операций с наличной валютой. Граждане не могли приобрести наличные иностранные деньги в банках, а с валютного счета можно было снять не более 10 тысяч долларов. Если сумма на счете превышает 10 тысяч, то остальное гражданин получал в рублях по курсу на день выдачи.

8 апреля в ЦБ заявили, что на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года продажа валюты россиянам будет возобновлена, но только той, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Кроме того, регулятор смягчил условия покупки иностранной валюты у брокеров. С 11 апреля отменена комиссия в размере 12% на покупку евро и долларов.

Глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий предположил, сколько валюты в кассы банков могли принести граждане в период с 9 по 18 апреля. «Поступления валюты в кассы банков в результате покупки валюты у физлиц в период 9 по 18 апреля вряд ли превысит 330 млн долларов», – полагает эксперт. То есть, примерно два доллара на каждого россиянина.

Во Владивостоке и Хабаровске пока не наблюдают очередей и ажиотажного спроса в банках и обменных пунктах. При этом далеко не все банки возобновили продажу иностранной наличности, передает РИА «Новости».

В некоторых отделениях сообщили, что не получали распоряжений об условиях продажи и даже не знают котировок. «Пока никаких условий для продажи валюты нет, даже нет курса, пока стоит запрет на продажи. В течение дня сегодня будем выяснять, на каких условиях (будет продажа) – скорее всего, не более 10 тысяч долларов за один раз можно будет купить», – сообщили в кассе одного из банков.

В тех кредитных организациях, где доллары и евро купить все-таки можно, не всегда есть мелкие купюры, а по сумме, которую можно приобрести за раз, необходимо уточнять непосредственно в отделении.

Москва, Зоя Осколкова

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