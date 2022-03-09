Банк России ввел запрет на продажу валюты до 9 сентября

Банк России установил временный порядок операций с наличной валютой. Граждане не смогут приобрести иностранные деньги в банках, а с валютного счета можно снять не более 10 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Новые правила будут действовать в период с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Россияне могут открывать новые вклады в валюте, продолжать хранить деньги на валютных депозитах, однако снять со своего вклада более 10 тысяч долларов не получится. Если сумма на счете превышает 10 тысяч, то остальное гражданин получит в рублях по курсу на день выдачи.

«В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США, то есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

Примечательно, что, если вклад был открыт в любой другой иностранной валюте, клиент в любом случае получит только доллары США. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи, пояснил регулятор.

Что касается банковских ячеек, то взять из них деньги, в том числе иностранные, можно в любой момент, даже если сумма превышает 10 тысяч долларов.

Купить иностранные деньги для собственных нужд также не получится, а ограничений на продажу не вводилось. «Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме», – говорят в ЦБ.

Тем, кому нужны деньги других государств, например, в поездку, предлагается действовать следующим образом: расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны вашей поездки там, где принимается карта «Мир». Это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

В ЦБ также уточнили, что временный порядок обращения с валютой может быть продлен. «Это зависит от санкций иностранных государств, получение долларов или евро может оставаться проблемой, – пояснил регулятор. – Но мы ищем варианты, чтобы у людей появились альтернативы. В частности, золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России».

Москва, Зоя Осколкова

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