Налоговая и полиция начали борьбу с незаконной продажей валюты

Федеральная налоговая служба и Министерство внутренних дел начали выявлять валютных спекулянтов. Пресекать будут куплю-продажу валюты «с рук». В связи с запретом банкам на продажу иностранных денег растет число теневых операций с наличными долларами и евро.

ФНС поручила территориальным подразделениям организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков, пишет РБК. Активная торговля деньгами других стран идет в соцсетях и мессенджерах, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка», указывается в поручении.

В ФНС добавили, что служба на постоянной основе осуществляет контроль за такими операциями, в том числе совместно с органами внутренних дел. При этом в начале марта были приостановлены проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан», однако валютные спекуляции частных лиц под этот мораторий не подпадают.

Продавать и покупать валюту где-то, кроме отделений банков, запрещено. За нарушение грозит административная ответственность по ст. 15.25 КоАП. За обменные операции на теневом рынке для физлиц и юрлиц предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции. Ответственность наступает и для продавца, и для покупателя валюты.

Валютным спекулянтам может грозить и уголовная ответственность, если продавцу в результате осуществления такой деятельности удалось получить доход в размере свыше 2 250 000 рублей. В этом случае они могут стать фигурантами дела по ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Наказание по ней – лишение свободы на срок до четырех лет, а в случаях, если его доход превысил 9 млн рублей, – до семи лет.

Напомним, Центробанк России с 9 марта установил временный порядок операций с наличной валютой. Граждане не смогут приобрести наличные иностранные деньги в банках, а с валютного счета можно снять не более 10 тысяч долларов. Если сумма на счете превышает 10 тысяч, то остальное гражданин получит в рублях по курсу на день выдачи. Вклады в любой другой иностранной валюте будут выдавать в долларовом эквиваленте с учетом этого ограничения. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Новые правила будут действовать как минимум по 9 сентября 2022 года. Временный порядок обращения с валютой может быть продлен, заявляли в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

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