Отток капитала из России за I квартал 2022 года достиг максимума за восемь лет

Центробанк РФ в понедельник, 11 апреля, опубликовал на своем сайте данные, согласно которым чистый отток капитала из России за первый квартал 2022 года составил $64,2 млрд. Показатель за аналогичный период прошлого года составил $17,5 млрд.

Как сообщает РБК, выше показатель поднимался только в IV квартале 2014 года, тогда чистый отток капитала из России составил $152,1 млрд.

По итогам первого квартала 2021 года показатель составил $17,5 млрд. В целом за тот год чистый отток капитала из России из частного сектора вырос до $72,6 млрд. против $50,3 млрд. годом ранее.

ЦБ России также отметил, что профицит текущих операций в I квартале 2022 г. вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с $22,5 млрд. до $58,2 млрд. Положительное сальдо внешней торговли России также выросло в 2,6 раза – с $25,8 млрд. до $66,3 млрд.



Следует отметить, что вывоз капитала подразумевает законные операции с валютой. Например, ЦБ определяет как отток капитала:

– покупку физлицом -гражданином России наличной иностранной валюты;

– открытие или пополнение физлицом/юрлицом -резидентом России счета/депозита в зарубежном банке;

– реинвестирование прибыли компанией с российскими активами, зарегистрированной за рубежом;

– привлечение компанией с российскими активами, зарегистрированной за рубежом, кредита от российского банка;

– покупку компанией или физлицом – резидентом России недвижимости за границей и другое.



Москва, Иван Бабурин

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