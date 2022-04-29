ЦБ вдвое ухудшил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году

Центробанк России резко ухудшил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году. Регулятор ожидает, что по итогам текущего года отток составит $151 млрд, следует из среднесрочного прогноза ЦБ. Ранее Банк России ожидал, что этот показатель будет на уровне $75 млрд.

Прогноз на 2023 год также ухудшен – регулятор прогнозирует отток капитала на уровне $69 млрд вместо ожидавшихся $60 млрд, передает «Прайм».

В то же время ЦБ улучшил прогноз на 2024 год. ЦБ ожидает оттока капитала из страны на уровне $24 млрд вместо $55 млрд.

Добавим, Центробанк также скорректировал оценку оттока капитала из страны в 2021 году в худшую сторону – с $71 млрд до $73 млрд.

Москва, Наталья Петрова

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