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Пятница, 29 апреля 2022, 14:53 мск

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ЦБ вдвое ухудшил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году

Центробанк России резко ухудшил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году. Регулятор ожидает, что по итогам текущего года отток составит $151 млрд, следует из среднесрочного прогноза ЦБ. Ранее Банк России ожидал, что этот показатель будет на уровне $75 млрд.

Прогноз на 2023 год также ухудшен – регулятор прогнозирует отток капитала на уровне $69 млрд вместо ожидавшихся $60 млрд, передает «Прайм».

В то же время ЦБ улучшил прогноз на 2024 год. ЦБ ожидает оттока капитала из страны на уровне $24 млрд вместо $55 млрд.

Добавим, Центробанк также скорректировал оценку оттока капитала из страны в 2021 году в худшую сторону – с $71 млрд до $73 млрд.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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