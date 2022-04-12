Nokia решила покинуть российский рынок

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил о сворачивании бизнеса в России.

«За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка», – говорится в заявлении компании.

«В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников», – подчеркнули в Nokia.

В компании также отметили, что западные страны из гуманитарных соображений выразили обеспокоенность по поводу риска выхода из строя важнейшей инфраструктуры телекоммуникационных сетей в России и подчеркнули важность сохранения для россиян доступа к интернету и информации извне.

«Поэтому мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями. Это наиболее ответственный вариант действий Nokia при уходе с российского рынка», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, 2 марта Nokia сообщила, что остановит поставки коммуникационного оборудования в Россию из-за санкций, введенных в отношении РФ западными странами в ответ на спецоперацию на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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