В Госдуму внесен законопроект о внешнем управлении в ушедших из России компаниях

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка. Документ разработали депутаты от «Единой России».

Инициатива коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США, сообщает на сайте ЕР. Речь идет о компаниях, деятельность которых существенно влияла на стабильность экономики. К примеру, если они выпускали товары первой необходимости, участвовали в цепочке значимых производств, являлись единственными производителями определенных видов продукции или были градообразующими.

Согласно проекту закона, под внешнее управление может попасть компания, которая на 25% принадлежит иностранцам и имеет «существенное значение для обеспечения стабильности экономики.

Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов.

При этом внешняя администрация в ушедшей из России компании будет вводиться только по решению арбитражного суда.

Внешняя администрация будет назначаться на срок до 18 месяцев с возможностью продления еще на 18 месяцев.

В качестве внешней администрации судом может быть назначена государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» или другая организация, предложенная Межведомственной комиссией и согласованная с главой региона РФ.

Законопроект предусматривает, что иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. «Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости», – отметили авторы инициативы.

Москва, Наталья Петрова

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