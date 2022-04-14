Траты жителей России на лекарства достигли рекорда

В марте жители России потратили на лекарства рекордную сумму – 134 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2021 года эти траты увеличились в 2,6 раза. Об этом свидетельствуют данные, полученные системой цифровой маркировки «Честный знак».

В настоящее время в России QR-код наносится на все выпускаемые легально лекарства, сообщили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) – разработчике системы маркировки. «На фоне ажиотажного спроса на 98,15% увеличился и объем продаж в натуральном выражении. Если в марте 2021 года было продано более 215 млн упаковок, то в марте текущего года – уже более 427 млн упаковок», – рассказал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Наибольшим спросом в указанный период пользовался кардиологический препарат «Бисопролол». За март купили 8,8 млн упаковок этого лекарства – в три раза больше, чем годом ранее. Кроме того, россияне активно раскупали активированный уголь (3,9 млн упаковок, рост на 133%), пищеварительное ферментное средство «Панкреатин» (6,3 млн упаковок, рост на 119%). В натуральном выражении самым популярным лекарством стали назальные капли «Ксилометазолин» – продано 18 млн упаковок, рост 34%.

134 млрд рублей – почти десятая часть от общего объема аптечного рынка в 2021 году, следует из данных аналитической компании DSM Group. За весь прошлый год россияне оставили в аптеках 1,45 трлн рублей.

По словам Юсупова, несмотря на повышенный спрос, анализ данных цифровой маркировки подтверждает, что дефицита нет – в стране «сформирован запас важных лекарств».

Москва, Зоя Осколкова

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