Больше половины россиян уверены, что станут беднее в 2022 году

Только треть россиян рассчитывают, что их доходы в 2022 году вырастут или останутся на прежнем уровне. Более половины уверены, что их благосостояние просядет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Открытие», которые приводит РИА «Новости».

«31% россиян полагают, что их доходы в 2022 году останутся стабильными или даже будут расти. Больше всего таких оптимистов в Сибири (39%) и на Северном Кавказе (37%), меньше всего в Южном федеральном округе (25%) и на Дальнем Востоке (26%)», – говорится в исследовании.

Каждый десятый считает, что его доходы сократятся как минимум на треть. Еще 22% респондентов ждут сокращения на 10-30%. Еще почти треть (30%) считают, что станут беднее в этом году на 5-10%.

7% опрошенных настроены крайне пессимистично, они полагают, что полностью потеряют свои доходы.

Половина работающих россиян получают оклад и премию, каждый четвертый может рассчитывать только на оклад, еще 23% зарабатывают сами, не разделяя доходы на оклад и премию.

Москва, Зоя Осколкова

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