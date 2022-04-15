В России посещаемость торговых центров упала на 12%

В России снизилась посещаемость торговых центров, сообщил руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев.

По его словам, в апреле трафик ТЦ упал на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В январе-феврале этого года данный показатель был выше аналогичного периода 2021 года на 3%. Но уже в марте он снизился на 8% в сравнении мартом прошлого года», – сообщил эксперт со ссылкой на данные компании Mall Index о динамике посещаемости торговых центров (цитата по РИА «Новости»).

Эксперт уточнил, что более устойчивыми к кризису в России оказались районные торговые центры. В них число посетителей сократилось всего на 3-5%, так как в основном площади такого формата арендуют продавцы товаров повседневного спроса и продуктовые ретейлеры. В крупных торговых комплексах трафик рухнул на 20-30%, так как именно в них находились международные бренды, объявившие об уходе из РФ.

По оценке Mall Index, одним из наиболее пострадавших направлений из-за ухода зарубежных марок стал фэшн-ритейл – в этой категории посещаемость за период с конца февраля по начало апреля снизилась на 35% в годовом выражении.

Меньше всего пострадали парфюмерно-косметические магазины, в которых трафик снизился на 5%. Васильев объяснил это «эффектом губной помады»: в условиях стресса и экономии людям нужны маленькие поддерживающие психику подарки.

Москва, Наталья Петрова

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