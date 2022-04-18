В России из-за падения спроса сокращается производство картона

Производители упаковочного картона в России приняли решение в 2022 году сократить его производство на четверть. Дело в том, что с введением санкций спрос на эту продукцию резко снизился. Об этом сообщает РБК.

Более 50% экспорта российского картона приходится на Китай. Кроме того, российские производители поставляют картон в Сенегал, Гватемалу, Эквадор, Узбекистан, Украину, Литву, Италию, Германию, Филиппины, Турцию, Латвию, Вьетнам, Бельгию, говорится в обзоре рынка Объединенной бумажной компании за 2021 год.

80% экспорта занимает тарный картон из целлюлозы, 20% приходится на картон из макулатуры. В экспорте картона из целлюлозы страны Европы занимали 20%. На Украину поставлялось 4% картона из макулатуры, в Литву – 3%.

По словам гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Андрея Гурьянова, спрос на тарный картон, использующийся для упаковки крупногабаритных грузов, с конца февраля сократился на 25-30%, или 112-134 тысяч тонн в месяц. «Попытки привлечь дополнительные заказы путем резкого снижения цен стали бы худшим решением, демпинг (рынка) сам по себе не способен породить дополнительный спрос и только разрушит отрасль», – пояснил эксперт.

В свою очередь в Минпромторге подчеркнули, что отдельные производители картона в России действительно замедлили свои темпы производства, но ни одно из этих предприятий не остановило работу.

Москва, Зоя Осколкова

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