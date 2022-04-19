Производитель бытовой химии Henkel уходит из России

Немецкий производитель бытовой химии Henkel объявил о прекращении бизнеса в России. В заявлении компании говорится, что такое решение принято в свете последнего развития ситуации на Украине.

Производитель уточняет, что сейчас готовится к реализации этого решения. При этом в компании заявили, что продолжат выплачивать заработную плату 2,5 тыс. сотрудникам в России на период подготовки ухода из РФ.

Отметим, что среди брендов Henkel – «Ласка», «Пемолюкс», Vernel, Schwarzkopf, Fa, Syoss, Taft, Schauma, Losk, Somat, Persil.

Москва, Наталья Петрова

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