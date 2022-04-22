Россия занимает седьмое место в мире по потреблению куриных яиц

За последние 12 лет в России выросло потребление куриных яиц. В результате РФ заняла седьмое место в десятке стран-лидеров по потреблению этого продукта на человека в год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

В настоящее время в среднем россияне употребляют 308 штук куриных яиц на человека, или 17 кг в год. Международная статистика ведется в килограммах, средний вес одного яйца составляет примерно 55 г. Наибольшее количество яиц потребляют в Гонконге – 27 кг, в Китае – 21 кг, в Японии, Мексике и Нидерландах – по 20 кг, в Малайзии и Люксембурге – по 18 кг, в США, Аргентине, Парагвае, Канаде – по 16 кг.

В России объемы потребления и производства яиц примерно одинаковы. За прошлый год в стране произвели 44,9 млрд штук. При этом фермерские хозяйства занимают относительно высокую долю в производстве яиц – 18%. Больше всего куриных яиц производится в Ленинградской, Ярославской, Белгородской, Свердловской и Челябинской областях.

Спрос на яйца носит сезонный характер, в преддверии Пасхи и в течение пасхальной недели продажи яиц стабильно возрастают, поскольку потребители используют яйца для выпечки и окрашивания.

По мнению специалистов, в текущем году у России есть все шансы подняться в рейтинге по потреблению – в США и ЕС распространяется птичий грипп, который отразится на производстве. По прогнозам ЦОЭ, к 2025 году уровень внутреннего потребления может достичь 320 яиц в год.

Москва, Зоя Осколкова

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