На Украине запретили покупать криптовалюту за гривны

Граждане Украины не смогут покупать криптовалюту за гривны. Такое решение принял Национальный банк Украины (НБУ).

С 20 апреля цифровые активы на Украине можно приобрести только за иностранную валюту. При этом сумма не должна превышать 100 тысяч гривен (3,3 тысячи долларов) в месяц, пишет Cointelegraph.

В НБУ целью запрета назвали стремление остановить отток капитала из страны в условиях военного времени. «Соответствующие изменения будут способствовать улучшению ситуации на валютном рынке, что является необходимой предпосылкой для ослабления ограничений в будущем, а также снижения давления на международные резервы Украины», – говорится в сообщении украинского регулятора.

По данным нескольких источников издания, некоторые украинские банки ранее уже ввели подобные ограничения. Так крупнейший коммерческий банк на Украине ПриватБанк запретил своим клиентам покупать биткоины за гривну еще в середине марта.

Киев, Зоя Осколкова

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