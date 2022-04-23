Российским нефтяникам предписали продавать больше топлива на бирже

Правительство России обязало нефтяников увеличить объемы топлива, продаваемого на биржевых торгах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса, отмечается в сообщении.

Изменения касаются автомобильного бензина и дизтоплива. «Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% от общего объема производства. В отношении дизеля – с 7,5% до 8,5%", – сообщили в кабмине.

«Продажа части топлива, производимого российскими нефтяниками на бирже, позволяет независимым автозаправочным станциям покупать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок», – отмечается в сообщении.

В правительстве РФ рассчитывают, что принятое решение повысит «гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях».

Постановление кабмина вступит в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

Москва, Наталья Петрова

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