Польша заявила о готовности полностью отказаться от российского газа

Глава компании оператора польской сети газопроводов Gaz-System Томаш Стемпень в понедельник, 25 апреля, заявил, что газовая система Польши уже сейчас полностью готова к прекращению поставок газа с восточного направления, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что Стемпень заявил: «Сегодня, в апреле 2022 года, газовая система Польши готова к возможности перекрытия всех восточных входов в Польшу, и, по сути, без необходимости запуска какого-то кризисного управления, без необходимости ограничения поставок потребителям. Уровень заполнения хранилищ находится на историческом уровне. Каждый день мы добавляем большие объемы газа, а сейчас апрель. Хранилища уже заполнены почти на 80%». Следует отметить, что вместимость польских хранилищ составляет 3,81 млрд. кубометров газа.

По словам глава компании оператора польской сети газопроводов, в сентябре 2022 года планируется открытие нового газопровода Baltic Pipe от норвежского шельфа через Данию в Польшу.

«Мы рассчитываем на то, что в январе 2023 года по этому газопроводу пойдет 1,1 млн. кубометров газа в час. мМногое зависит от гидравлики датской системы. Польская часть магистрали готова на 98-99%», – заявил Томаш Стемпень.

Отметим, что Польша потребляет около 20 млрд. куб. м газа в год. Согласно прогнозам, спрос на газ в республике вырастет до 30 млрд куб. м, уже к началу 2030-х годов.

Польская сторона заявляет, что нашла возможность полностью отказаться от российского газа за счет диверсификации источников поставок. Продлевать контракт с Газпромом или заключать новые краткосрочные контракты с Россией в государственной нефтегазовой компании Польши (PGNiG) не планируют.

Варшава, Иван Бабурин

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