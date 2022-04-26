Польша ввела санкции против «Газпрома» и «Новатэка»

Власти Польши ввели санкции в отношении 35 компаний и 15 физических лиц из России и Белоруссии. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский. Под ограничительные меры компании «Газпром», «Новатэк», «Акрон», «Фосагро».

Польский санкционный список касается «российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны», отметил министр, передает РИА «Новости».

Ранее польские власти захватили российскую дипломатическую недвижимость в Варшаве. Утром 11 апреля судебные приставы заняли здание по адресу: улица Собеского, 100, срезав болгаркой замки на воротах и на калитке. Посольство России направило в МИД Польши ноту протеста.

В российском внешнеполитическом ведомстве допустили принятие асимметричных мер в ответ на изъятие дипломатической собственности России в Польше. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Варшава, Наталья Петрова

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