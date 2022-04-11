Польша захватила российскую дипломатическую недвижимость

Власти Польши захватили здание в Варшаве, являющее дипломатической собственностью России. Об этом сообщил российский посол Сергей Андреев.

Речь идет о здании по адресу Собеского, 100, пояснил дипломат. В этом здании ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский уже заявил, что отобранное у дипмиссии РФ здание будет передано «нашим украинским друзьям».

По словам посла РФ, утром 11 апреля к зданию прибыли судебные исполнители и потребовали передать этот объект польской госказне в лице мэрии Варшавы. Прибывший на место заведующий консульским отделом посольства России заявил, что это здание является российской дипломатической недвижимостью и отказался выполнить требования польской стороны. Однако власти Варшавы проигнорировали протест российской дипмиссии. «Польские представители болгаркой срезали замки на воротах, на калитке и, собственно, заняли объект», – рассказал Андреев (здесь и далее цитаты по РИА «Новости»).

Посольство России направило в МИД Польши ноту протеста, указав, что участок, на котором находится захваченное здание, предоставлено советской стороне польскими властями еще в 70-е годы. «Польская сторона это соглашение не разрывала и является его стороной, соответственно для нее это соглашение по-прежнему является обязывающим», – подчеркнул посол РФ. По его словам, здание на этом участке было построено еще советской стороной «за свой счет для дипломатических целей и соответственно является объектом российской дипломатической недвижимости».

Напомним, 1 марта МИД Польши заявил, что республика начала процесс изъятия двух объектов российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при российском посольстве и строение, где ранее проживали российские дипломаты. Варшава настаивает, что эти объекты находятся в незаконном владении России.

Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о начале процедуры экспроприации собственности россиян в Польше на фоне введенных ЕС санкций против России в ответ на спецоперацию на Украине. Он отметил, что польские юристы уже работают над изменениями в законодательстве.

Москва, Наталья Петрова

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