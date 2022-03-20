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Понедельник, 21 марта 2022, 04:37 мск

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Польша вознамерилась конфисковать имущество россиян

Моравецкий. Фото: Rzeczpospolita

Варшава решила объявить олигархами всех россиян, имеющих собственность в Польше, и на этом основании конфисковать их активы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о начале процедуры экспроприации объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

По его словам, итальянские власти арестовывают яхты российских олигархов, поэтому Польша имеет такое же право, осталось только внести изменения в законодательство.

«Немного такой собственности у нас есть. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой – все больше поляков не понимают, почему – раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, – мы не можем такие действия проводить в нашей стране», – сказал Моравецкий и добавил, что польские юристы уже работают над изменениями в законах.

Напомним, ранее премьер Польши объявил о начале полной «дерусификации» экономики ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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