Польша следующая в очереди на денацификацию – белорусский учёный

Польские власти проповедуют оголтелый национализм и повсеместно сносят памятники советским воинам, поборовшим фашизм. Страна скатывается к установлению государственной идеологии человеконенавистничества на базе ярой русофобии. Рано или поздно встанет вопрос о денацификации Польши.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог Вадим Гигин.

По его словам, ещё остаётся слабая надежда на польский народ и руководителей ряда муниципалитетов, которым не нравится политика властей в Варшаве.

«Когда сейчас наследники тех людей, над которыми издевалось гестапо, тех, кого загоняли в концлагеря, такое вытворяют по отношению к своим освободителям, они плюют прежде всего не в наших, в своих предков. Нашим предкам мы воздадим память, наш солдат-герой не нуждается в уважении со стороны подонков. Но я бы не говорил о всеобщем охвате. Я вижу и лучик надежды. Когда эти подонки сносили очередной памятник, представители воеводства, местных властей говорили, что еще не все местные органы самоуправления нашли в себе силы снести памятники.

Мы знаем, что очень многие люди, в том числе представители власти в Польше на местах, отказываются это делать. Вот это надежда польского народа, это соль польской земли, и к ним я отношусь с большим уважением. Мы должны понимать, что в будущем нам все равно строить отношения с Польшей, с ее народом. И хотелось бы верить, что такие люди рано или поздно возьмут судьбу польского народа в свои руки.

Мы, когда говорим, что Украина вернется в лоно славянства, мы же видим, что это неизбежно. Но ведь и Польша рано или поздно вернется на правильный путь. От польских политиков зависит, как это произойдет – нормально, цивилизованно, культурно или, все-таки, их тоже придется рано или поздно денацифицировать», – приводит слова Гигина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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