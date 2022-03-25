Польша предлагает «вооружить Украину до зубов»

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что страны Запада должны предоставить Украине все необходимое ей вооружение для противодействия России, – сообщает издание Politico.

В своей статье для газеты Politico Рау пишет, что президент России Владимир Путин требует от киевских властей «безоговорочной капитуляции, поэтому у международного сообщества есть единственный способ повлиять на это – вооружить Украину до зубов».

«Украину следует обеспечить всем оружием, которое ей нужно для защиты», – отмечает в своей статье Рау.

Глава польского МИДа также говорит, что в том случае, «если Россия добьется своих целей на Украине, использование силы постепенно станет новым стандартом в международной политике».

Варшава, Иван Бабурин

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