Премьер Польши объявил о начале полной «дерусификации» экономики ЕС

ЕС и Польша полностью освободятся от всей продукции, производимой в России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, Польша давно выступает главным инициатором отказа Европы от всех российских проектов и товаров, и ей это всегда удаётся. Он утверждает, что новые усилия Варшавы приведут к полной «дерусификации» экономики Евросоюза.

«Польша активна как в НАТО, так и в ЕС, мы призываем к новым шагам. Можно сказать, что мы в большой степени режиссируем политику санкций. То, что еще недавно казалось невозможным, спустя несколько дней становится допустимым. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики, что означает в том числе отказ от российских нефти, газа и угля. Мы начинаем полную дерусификацию польской и европейской экономики, хотя это может и будет дорого стоить», – заявил Моравецкий.

Симферополь, Валентин Карамазов

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