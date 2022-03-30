Польша объявила о полной победе русофобии

Власть в Варшаве добилась своей главной цели – русофобия стала мейнстримом в польском обществе и на Западе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято, как очевидность, в которой мы функционируем», – сказал он.

Напомним, ранее Моравецкий объявил о начале полной «дерусификации» экономики ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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