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Среда, 30 марта 2022, 14:02 мск

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Польша объявила о полной победе русофобии

Моравецкий. Фото: Rzeczpospolita

Власть в Варшаве добилась своей главной цели – русофобия стала мейнстримом в польском обществе и на Западе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято, как очевидность, в которой мы функционируем», – сказал он.

Напомним, ранее Моравецкий объявил о начале полной «дерусификации» экономики ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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