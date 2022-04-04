Вице-премьер Польши потребовал избавиться от русской культуры

Вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский поделился своей позицией по отношению к российской культуре. По его мнению, российская культура должна быть устранена из общественного пространства.

«В данный момент не время для российского балета, не хороший сезон для Чехова или даже Пушкина. Я уже не говорю про Ансамбль Александрова», – сказал польский министр на пресс-конференции в Люксембурге, где проходит заседание Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта (EYCS). СловаГлиньского приводит РИА «Новости».

«Из общественного пространства российская культура должна исчезнуть», – потребовал он, отметив при этом, что ценит достижения российской культуры в музыке или литературе. «Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума», – заключил Глиньский.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава добилась своей главной цели – русофобия стала мейнстримом в польском обществе и на Западе. «То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято, как очевидность, в которой мы функционируем», – сказал он.

В МИД России ранее заявляли, что Польша занимается разрушением отношений с РФ.

Варшава, Наталья Петрова

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