Илон Маск собирается купить Coca-Cola

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о желании купить компанию Coca-Cola. Об этом основатель SpaceX и Tesla написал в твиттере.

«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть [в состав напитка] кокаин», – говорится в публикации.

Стоит отметить, что Маск не раз высказывался в соцсетях о планируемых сделках, чем оказывал влияние на цену акций. Однако в этот раз ценные бумаги Coca-Cola на предторгах никак не отреагировали на заявление бизнесмена, акции компании дорожают только на 0,3%.

На днях Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов. Миллиардер заявил, что верит в потенциал соцсети и хочет создать на ее основе платформу для свободы слова, где каждый будет иметь право высказаться.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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