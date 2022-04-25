Твиттер согласился на покупку Илоном Маском

Совет директоров Twitter в понедельник, 25 апреля, принял предложение генерального директора Tesla Илона Маска о покупке компании, что может привести к крупнейшей модернизации сайта микроблогов с момента его запуска в 2006 году, – сообщает Politico.

В своем заявлении компания подтвердила, что принимает предложение Маска. Сообщается, что бизнесмен заплатит 44 миллиарда долларов за платформу социальных сетей.

По мнению Politico, для бизнеса эта сделка означает, что в рамках соглашения о покупке компании по цене 54,20 доллара за акцию Маск сделает компанию частной, а это означает, что она может иметь меньше финансового контроля со стороны SEC и потенциально станет менее прозрачной для регулирования законодателями.

Что касается власти, то Маск назвал себя «апологетом свободы слова» – это породило ожидания, что он облегчит модерацию контента и, возможно, даже позволит вернуть бывшего президента Дональда Трампа на платформу (Twitter навсегда забанил Трампа за нарушение политики подстрекательства к насилию после восстания 6 января 2021 года).

Отметим, что бывший президент США Дональд Трамп не планирует возвращаться в Twitter после покупки компании Илоном Маском. В понедельник он сообщил телеканалу Fox News, что будет пользоваться собственной социальной сетью.

«Я надеюсь, что Илон купит Twitter, потому что он привнесет в него улучшения, и он хороший человек, но я останусь на TRUTH», – сказал Трамп.

Напомним, что 14 апреля, один из крупнейших акционеров Twitter саудовский принц Аль-Валид бен Талал отклонил предложение американского миллиардера Илона Маска о приобретении 100% акций соцсети.

Тогда бен Талал написал в своем микроблоге: «Не верю, что предложение Илона Маска соответствует текущей рыночной стоимости Twitter, учитывая перспективы его роста. Будучи одним из крупнейших и долгосрочных акционеров Twitter я отклоняю это предложение».

Вашингтон, Иван Бабурин

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